Dat was de verkeerde afslag: auto hobbelt van de trap

In Den Bosch is een automobilist per ongeluk van de trap gereden. Op een video is te zien hoe de man of vrouw de verkeerde afslag neemt en een heel eind naar beneden hobbelt.

Nog een geluk dat het geen steile trap was. Hierdoor blijft de auto wel recht overeind. De automobilist denkt misschien dat er beneden wel doorgereden kan worden, want hij of zij hobbelt door tot bijna onderaan de trap. De trap tussen het Riva-gebouw en de rechtbank in het Paleiskwartier in Den Bosch. Op Google Maps is te zien dat rechts een uitgang is voor auto’s en links een trap. Waarschijnlijk zag de automobilist dat 'ie beneden weer op de rijbaan kon komen. Daar kun je de parkeergarage inrijden of via de uitrit weer naar boven.