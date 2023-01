Goudsmid Bregje pimpte de ambtsketen van Roosendaal: 'Alles is handgemaakt'

Het was een wens van burgemeester Han van Midden van Roosendaal: alle dorpen in de gemeente een plek geven aan zijn ambtsketen. Goudsmid Bregje Kruis ging aan de slag en leverde een bijzonder resultaat, met het Roosendaals roosje als inspiratie.

“Een grote eer”, noemt de goudsmid het aanpassen van zo'n groot en belangrijk 'kroonjuweel' uit haar eigen woonplaats. De Roosendaalse liet zich inspireren door het 'Roosendaals roosje'. “Die zie je overal terug: op het wapen van de gemeente, op het monumentenschildje."

De keuze voor deze bloem aan de ambtsketen was dus snel gemaakt. Ze maakte er een 3D-versie van. Ruim anderhalve week was ze bezig met het 'pimpen' van de ambtsketen. “Ongeveer een dag per roosje. Het was echt veel werk”, vertelt Bregje.

Verwisseld

Van een zilveren plaat maakte ze een kommetje, dat ze in de vorm van een roosje zaagde. Vervolgens verdikte ze de randen, die ze er daarna op soldeerde. “Elk onderdeeltje is handgemaakt.” Het proces herhaalde ze met een kleinere variant, waar ze met zilver de letter van het desbetreffende dorp op zette. Een behoorlijk gepriegel dus, waarbij je secuur te werk moet gaan.

