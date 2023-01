Het twaalfjarige meisje dat sinds woensdag vermist was, is donderdag in goede gezondheid teruggevonden. Dat laat de politie weten.

Het meisje werd woensdag voor het laatst gezien bij Albert Heijn aan de Westermarkt in Tilburg. De familie van het meisje deelde de vermissing via social media. De politie startte een zoektocht. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.