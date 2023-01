Titelgevecht geblesseerde Verhoeven uitgesteld: 'Moet operatie ondergaan'

Kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren kan de komende maanden niet in actie komen vanwege een knieblessure. De 33-jarige wereldkampioen ondergaat volgende week een operatie en verwacht pas 'na de zomer vechtklaar te zijn'. Rico Verhoeven neemt het dan op tegen de Kroaat Antonio Plazibat tijdens Glory Collision 5 in het Arnhemse Gelredome, meldde organisator Glory donderdag tijdens een persconferentie in Utrecht.

"Er gebeurde eigenlijk niet veel", zo zei Verhoeven bij de bekendmaking van zijn volgende tegenstander. "Ik was vorige week aan het opwarmen voor mijn training en mijn voet bleef staan, waarbij ik mijn knie verdraaide. Ik heb een MRI gehad in het ziekenhuis en meerdere dingen bleken fout te zijn."

"Het is erg genoeg om volgende week een operatie te moeten ondergaan."

"Ik ga verder niet in details treden, maar het is erg genoeg om volgende week een operatie te moeten ondergaan. Na de zomer hoop ik weer vechtklaar te zijn. Het eerste wat ik vroeg na de diagnose was of ik weer helemaal fit zou worden en ze zeiden dat ik weer zo goed als nieuw zou zijn. Ik heb vrienden gebeld, voetballers, die dezelfde blessure hebben gehad. Ik heb ze gevraagd wat zij hebben gedaan om terug te komen. Ik ga hetzelfde doen."

Rico Verhoeven en zijn volgende tegenstander, Kroaat Antonio Plazibat, tijdens een persconferentie (foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP).

Verhoeven realiseerde zich dat hij mogelijk de prijs betaalde voor een lange carrière. "Ik heb lang geen problemen gehad en ben soepel door mijn carrière gegaan. Nu een knieblessure en vorig jaar een oogprobleem, dat zijn tekenen dat ik in de slotronden van mijn carrière zit. Maar ik verwacht nog twee, tweeëneenhalf jaar door te kunnen gaan."

"Iedereen wil tegen mij echten, maar niet iedereen heeft dit verdiend."

Verhoeven was teleurgesteld dat hij het titelgevecht tegen Plazibat, dat gepland stond voor maart, moest uitstellen. De Kroaat was de verwachte volgende tegenstander, nadat hij onder meer indruk had gemaakt in november tijdens zijn gewonnen gevecht tegen Raul Catinas. "Hij heeft een aantal goede gevechten gehad, dus het is een logische volgende stap", zegt Verhoeven. "Verder is er ook niemand anders. Iedereen wil tegen mij vechten, maar niet iedereen heeft dit verdiend." Voor Verhoeven, die al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen is, wordt de ontmoeting met Plazibat zijn eerste titelgevecht sinds hij in oktober 2021 Jamal Ben Saddik versloeg. Verhoeven liep tijdens het gevecht met de Belg een oogblessure op en stond sindsdien nog maar één keer in de kring. Hij won afgelopen oktober van landgenoot Hesdy Gerges op zijn eigen gala Hit It in het Rotterdamse Ahoy.