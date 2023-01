Fleur was dakloos maar nu heeft ze eindelijk haar eigen plek

Fleur* was een tijd dakloos nadat ze uit haar huis werd gezet. Via de Maatschappelijke Opvang in Den Bosch heeft ze nu een eigen huisje in Zaltbommel. “Het is mooi dat ze ons een kans geven, want er zijn veel vooroordelen over daklozen”, vertelt de 52-jarige vrouw.

De Zaltbommelse heeft een eigen slaapkamer, douche en wc. De keuken en woonkamer deelt ze. "Het is fijn om samen te wonen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Wij zijn allemaal door onze eigen schuld op straat zijn komen staan.”

Geen grootschalige daklozenopvang, maar een klein huisje met aparte slaapkamers. Fleur (52) woont sinds een paar maanden in zo'n kleinschalige opvang in Zaltbommel. Samen met drie andere ex-daklozen. “Ik heb 32 jaar in Den Bosch gewoond. Daarvoor woonde ik in Zaltbommel, dus voor mij voelde het als thuiskomen. Ik kan mijn leven weer oppakken.”

In 2021 verloor Fleur haar tienerzoon door een auto-ongeluk. Daarna ging het bergafwaarts met haar. “Ik had een baan, maar die verloor ik na de dood van mijn zoon. Ik kreeg geen uitkering, dus ik moest stelen om te leven”, vertelt ze. “Ik vond het heel moeilijk om alleen te zijn. Daarom heb ik een paar daklozen in huis te genomen.”

Tot december vorig jaar werden maximaal dertig niet-verslaafden daklozen opgevangen in het Inloopschip. Dat wilde directeur Thijs Honig niet meer. “In zo'n grootschalige opvang zet je allemaal mensen met problemen bij elkaar. Dat heeft geen positief effect. Je kan ze beter opvangen op een plek waar ze tot rust kunnen komen”, legt Honig uit. Het Inloopschip werd in december gesloten en de kleinschalige opvang uitgebreid.

Nu Fleur in een kleinschalige opvang woont, krijgt ze haar leven steeds meer op de rit. “In Den Bosch kreeg ik geen uitkering. Nu wel. Ik heb weer leefgeld en ik krijg eten van de voedselbank”, vertelt de ex-dakloze. Alle cliënten krijgen begeleiding van de Maatschappelijk Opvang.

Het is de bedoeling dat iedereen in de tijdelijke opvang uiteindelijk een geheel eigen huis of appartement krijgt. “Als je buiten of in een opvang moet slapen, zit je in de overlevingsmodus. Pas als je een eigen plek hebt, kan je aan je toekomst werken”, zegt Honig.

Ook Fleur heeft al toekomstplannen. Ze is voorlopig blij met haar plek in de kleinschalige opvang, maar hoopt dat ze over een paar maanden een eigen huis heeft. “Eerst ga ik de dood van mijn zoon nog verwerken. Daarna wil ik als ervaringsdeskundige met probleemjongeren werken. Maar ik moet eerst aan mezelf werken en dan pas kan ik iets voor ander betekenen.”

*Om privacyredenen is de naam Fleur gefingeerd. De echte naam van Fleur is bij de redactie bekend.

