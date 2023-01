Superspannende ontknoping voor Brabanders in Dakar Rally

De elfde etappe van de Dakar Rally was een marathon-etappe in het prachtige Empty Quarter. De coureurs zaten op een ander bivak dan de servicetrucks. Dat zorgde voor veel onduidelijkheden. Maar langzaam bereikte het nieuws het bivak van de coureurs: bij de trucks zijn de verschillen tussen de toppers minimaal. We gaan op bezoek bij de monteurs om de stemming te peilen. Dit en meer in Bivak Brabant Dakar.