Darter Sparidaans door het dolle heen na winst: 'Meten met grote mannen'

“Dit is een droom die uitkomt. Ik had het zelf ook niet verwacht.” Dat zegt de dolblije Tilburgse darter Jeffrey Sparidaans, nadat hij donderdagavond een kaart won voor de bekende PDC-tour. “Nu mag ik me lang meten met de grote mannen.”

Met zo’n felbegeerde tourkaart op zak mag Sparidaans meedoen aan de UK Open, Championships-toernooien en Euro Tour-qualifiers. En dat is een enorme opsteker, blijkt wel uit zijn enthousiaste reactie aan de telefoon. “Voor het eerst hoor ik bij de beste 128 darters ter wereld. Dit is zó lekker! Dit betekent onwijs veel voor me.” De darter (29) won donderdag een finale van de kwalificatiereeks Q-School en dat leverde hem een tourticket op. Al ging dat niet vanzelf, bekent Sparidaans.

"Na mijn laatste pijl gooide ik die andere weg, de zaal in, van blijdschap!"

“Mijn eerste partij van vandaag gooide ik een gemiddelde van 78. Toen dacht ik: dit ga ik niet winnen. Maar daarna won ik alles. Alle zeven partijen. Na mijn laatste pijl gooide ik die andere weg, de zaal in, van blijdschap!” Dat is ook niet heel onlogisch. Het darten is Sparidaans met de paplepel ingegoten: sinds zijn zesde gooit hij al. Zijn hoogtepunt beleefde hij tot nu toe door zicht te plaatsen voor Lakeside, het WK darts van de andere bond BDO. Maar dit, meedoen aan de PDC-tour, heeft volgens Sparidaans veel meer aanzien.

"Het moet allemaal nog even bezinken."

“Dit betekent dat ik mee kan doen aan 30 vloertoernooien in Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Het moet allemaal nog even bezinken.” Dat klinkt leuk – “Dat is het zeker!” – maar het brengt ook kopzorgen met zich mee. Al zijn die maar relatief. “Je moet er veel voor reizen en dat kost natuurlijk veel geld: het reizen zelf, maar ook de hotels. En dan moet ik ook nog vrije dagen gaan regelen bij mijn baas”, zegt Sparidaans. Ik werk van maandag tot en met donderdag als hovenier. Maar als ik in het weekend overal en nergens speel, moet ik de maandag misschien ook nog vrij krijgen. Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst ga ik hier heel hard van genieten.”