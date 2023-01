Ballenmeisje lijdt 90 minuten kou, maar ze scoort wel een Ajax-shirt

Het waaide, het regende en de wedstrijd was niet om aan te gluren. Dan hebben we het over de bekerwedstrijd FC Den Bosch-Ajax van afgelopen woensdag. In een uitverkocht stadion De Vliert had het ballenmeisje al negentig minuten kou zitten lijden. Dan wil je na de wedstrijd toch minstens een shirtje van een Ajax-speler scoren. Maar hoe dan?

Het ballenmeisje liep na het laatste fluitsignaal in het spoor van Ajax-verdediger Calvin Bassey van het veld af. De Ajax-speler trok zijn shirt over het hoofd en gaf het aan het meisje. Die rolde heel snel het shirt op en stopte het onder haar jas. Vervolgens keek ze snel om zich heen en liep met een big smile van het veld af. Zo, het shirt is binnen. Oud-voetballer Kenneth Perez, die de wedstrijd voor ESPN analyseerde, was helemaal enthousiast over de actie. "Voor haar is dit gigantisch. Zij zal dit voor de rest van haar leven onthouden."