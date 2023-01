Carnavalswagens bouwen is enorm duur geworden: 'Hij is dit jaar kleiner'

De prijzen van bouwmaterialen als staal, verf en piepschuim zijn enorm gestegen. En dat voelen ook de bouwers van carnavalswagens in hun portemonnee. Carnavalsverenging We Zen Wir De Leste uit Wouw heeft daardoor zelfs het ontwerp van hun wagen al vier keer moeten aanpassen. "Hij is nu noodgedwongen een stukje kleiner dan we eigenlijk wilden."

Maar hoe trots ze ook op hun wagen zijn, eigenlijk had hij een stuk groter moeten worden. Joost laat een tekening van het originele ontwerp zien. "We waren van plan een grote wagen te bouwen. Maar we hebben al een paar keer concessies moeten doen. Uiteindelijk zijn we nu met de vierde versie bezig. Die is een stuk kleiner dan we eigenlijk wilden."

De vonken springen van de slijptol en de lijmspuit maakt overuren. In de bouwhal van carnavalsverenging We Zen Wir De Leste wordt keihard gewerkt. Bouwer Joost Lambrechts laat trots het resultaat zien. "Wij bouwen dit jaar een wagen gebaseerd op het thema van Jules Verne. Het wordt een bewegend vliegtuig met een ballon erop. En natuurlijk mag de piloot niet ontbreken."

Dat de wagen kleiner wordt, komt deels doordat er in coronatijd meerdere bouwers zijn gestopt. Maar de gestegen prijzen van bouwmaterialen vormen het grootste probleem. "Het is ongelooflijk hoe hard die zijn gestegen. Staal kostte voorheen een euro de kilo. Dat is nu twee euro. En de prijs van een rol foam is van 150 euro naar 220 euro per rol gegaan. En je hebt vijf tot zes rollen per wagen nodig." En dan heeft Joost het niet eens de forse prijzen van verf en lijm genoemd.

Ook de hoge energieprijzen zijn een probleem. Want de machines waarmee ze bouwen, verbruiken veel stroom. En omdat optochten in veel plaatsen al twee of drie jaar niet zijn doorgegaan, hebben de bouwclubs ook geen start- en prijzengeld kunnen verdienen. Dit alles bij elkaar opgeteld, maakt voor veel carnavalsverenigingen het bouwen van een optochtwagen steeds lastiger.