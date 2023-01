Hondendieven in busje proberen Roxy te stelen en mishandelen baasje

Wat even snel de hond uitlaten had moeten zijn, liep voor hond Roxy en baasjes Lisa en Kenneth uit Schijndel afgelopen woensdag bijna uit op een drama. Twee mannen in een wit busje probeerden het dier met geweld te stelen. "Kenneth kreeg uit het niets twee klappen in zijn gezicht."

Lisa had meteen door dat er iets aan de hand was toen Kenneth en Roxy - een 9-jarige kruising tussen een husky en een herder - woensdagavond rond half elf terug thuiskwamen na het laatste rondje van de dag. "Roxy kwam keihard naar binnen gesprint en ging onder de voetbaltafel van de kinderen liggen. Daar klopte iets niet. Toen ik opstond, zag ik mijn partner voor de wasbak staan. Hij keek of hij bloed in zijn mond had."

"Mooie hond, hoe duur?"

Toen ze de oorzaak hoorde, schrok ze minstens zo erg. "Kenneth was met Roxy op de terugweg van het uitlaatveldje naar huis, toen hij een auto achter zich hoorde rijden. In eerste instantie ging hij wat sneller lopen, maar toen hoorde hij iemand in gebrekkig Engels naar hem roepen. "Mooie hond, hoe duur?" Foute boel. "Kenneth reageerde niet, Roxy is natuurlijk niet te koop." Maar negeren bleek niet de oplossing. "Uit het niets kreeg Kenneth twee klappen in zijn gezicht. Daarvan schrok hij zo, dat hij de lijn losliet." Toen een paar seconden later de deuren van het busje weer dichtsloegen en de mannen snel wegreden, wist Kenneth zeker dat hij zijn hond kwijt was. "Door die klappen zag hij niet wat er precies gebeurde", vertelt Lisa. "Maar toen alles weer rustig was, zat Roxy nog steeds naast hem. Blijkbaar heeft ze zo gegromd naar die mannen, dat ze snel zijn vertrokken. Kenneth vertelde dat hij haar nog nooit zo had gezien. Tanden bloot, haren recht overeind."

"Je verwacht niet dat het in de buurt gebeurt. Laat staan midden in een woonwijk."