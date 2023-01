Dodelijk ongeluk Den Bosch: 'Het is hier een racebaan 's avonds'

Lianne en Pieter uit Den Bosch zijn donderdagnacht flink geschrokken. Rond half drie raakte een auto voor hun appartementencomplex aan de Vlijmenseweg van de weg, raakte een mast en belandde in het water. Een van de inzittenden overleed, de andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

“Wij waren net terug van van vakantie en lagen te slapen”, vertelt Lianne. “We hebben niks gehoord, maar we zagen wat er gebeurd was. Heel erg als je hoort dat iemand is overleden is. Dat is het ergste wat je kan overkomen.”

Het ongeluk roept herinneringen op aan het noodlottige ongeval van Hebe en haar begeleidster Sanne, vorig jaar. Zij reden op knooppunt Empel het water in en kwamen om het leven. Op de Vlijmenseweg is ook een flinke waterpartij op een plek waar de weg een heel scherpe bocht maakt.

“In deze bocht zouden ze een vangrail moeten maken”, vindt Pieter. “Die bocht wordt vaak verkeerd ingeschat. Met name in de avonduren wordt hier flink hard gereden. Met kerst lag er ook een op z’n kant, nog net niet in het water. Vorig voorjaar knalde een auto op een boom, vroeg in de morgen.”

Maaike (20) kon vrijdagmorgen maar moeilijk bij haar werk komen in het tankstation aan de Vlijmenseweg. “Er stonden zoveel auto’s en busjes bij het tankstation, dat ik er niet doorheen kon. De politie kwam al meteen naar me toe of we camerabeelden hebben, maar dat moet ik even overleggen met m’n baas.”

‘s Avonds is het hier een racebaan”, merkt Maaike. “Na de spits rijden ze rond de 80 of 90. Als ik ‘s avonds wegga, wacht ik echt tot de weg leeg is en dan pas rij ik weg. Ik ben op m’n hoede.”