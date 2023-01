Hevige regen zorgt voor overvolle singels in Breda

In Breda is de Mark flink buiten zijn oevers getreden. Door de enorme regenval van de afgelopen tijd in België en Nederland kan het riviertje het vele water amper verwerken.

Waterschap Brabantse Delta moet flink pompen om al het water weg te krijgen. De singels in Breda stromen nu al hier en daar over en er komt dit weekend nog veel meer regen aan. Deze vrijdag wordt niet veel regen verwacht, maar zaterdag en ook maandag worden kletsnatte dagen met tientallen millimeters regen. Eerder deze week heeft het waterschap het waterpeil verlaagd, om alle neerslag op te kunnen vangen. Als extra maatregel zijn donderdagavond en donderdagnacht op verschillende locaties extra pompen geplaatst. Ook vrijdag worden er waar nodig nog extra pompen geplaatst. Deze pompen voeren extra water af, om de regen van zaterdag op te vangen.

Foto: Cornë Verschuren

Op een archieffoto is goed te zien hoe hoog het water van de Mark normaal staat. (Foto: John Wirken)

Boeimeerlaan. Foto: John Wirken

Weerijssingel. Foto: Cornë Verschuren

Weerijssingel. Foto: Cornë Verschuren