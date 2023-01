Kees (88) blijft klussen zolang het nog kan: "Dit houdt me in leven"

De 88-jarige Kees van Kampen is een echte handyman. Hij is terminaal ziek, maar dat weerhoudt hem niet om nog elke maand de handen uit de mouwen te steken in het Repair Café in Uden. "Het is een fijn gevoel dat spullen een tweede leven krijgen."

Kees begon met klussen toen hij twaalf jaar oud was. Zijn vader liet zien hoe hij een fiets kon repareren. “Ik ben er al vroeg mee begonnen, en vanaf toen heb ik zelf alles gerepareerd”, voegt hij toe. “Ik ben er sindsdien niet meer mee opgehouden.”

“Kees, kom eens helpen!”

Klussen is een ware passie van Kees. Het leukste vindt hij om fietsen te repareren. Hij heeft een bak vol met gereedschap dat hij nodig heeft om aan fietsen te kunnen knutselen. Maar eigenlijk is Kees van alle markten thuis. Van stoelen tot elektrische apparaten, hij weet er alles van. “Dan komen ze weer met iets ouds aan uit de jaren 60, en dan roepen ze: ‘Kees, kom eens helpen’”, vertelt hij lachend. Elke maand komt Kees, met een hoop andere vrijwilligers, samen in het Udens Repair Café. Een plek waar mensen naartoe kunnen om samen iets te repareren, te laten repareren door de vrijwilligers, of om gewoon een kop koffie te drinken. Het is niet te merken aan Kees, maar hij is terminaal ziek. Hij heeft een agressieve vorm van prostaatkanker. “Toen ik dat een jaar geleden te horen kreeg, heb ik meteen besloten dat ik stop met alles wat ik niet leuk vind”, zegt hij. “Maar dingen repareren vind ik zo leuk, dus dit blijf ik doen.” Zelf blijft Kees er positief onder. Hij laat verschillende klusjes zien die nog gedaan moeten worden. Van een stofzuiger die niet uit elkaar kan tot een bandrecorder die niet aangaat. De grijns is niet van zijn gezicht af te krijgen. “Dit blijf ik doen tot mijn dood”, vertelt hij. “Het houdt me in leven.”

“Ik kan overal ingeschakeld worden.”