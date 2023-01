Lisa-Marie Vermeulen aangedaan na overlijden naamgenoot Lisa Marie Presley

Het nieuws van het overlijden van Lisa Marie Presley is hard aangekomen bij haar naamgenote Lisa-Marie Vermeulen uit Breda. "Ik kan het nog niet echt geloven dat ze er niet meer is." De vader van Lisa-Marie Vermeulen was een enorme fan van Elvis. Zelf noemt ze het een eer dat ze vernoemd is naar de dochter van Elvis.

Als je vernoemd wordt naar de dochter van Elvis Presley, heb je eigenlijk geen andere keus dan ook fan worden van 'The King Of Rock 'n' Roll'. Dat geldt ook voor de Bredase Lisa-Marie. "Zijn dochter was de grootste schat voor Elvis. Ik was dat voor mijn ouders en dus kreeg ik dezelfde naam."

Lisa Marie Presley overleed op 54-jarige leeftijd na een hartaanval. "Dichter bij Elvis komen we nooit meer", zegt een aangeslagen Lisa-Marie Vermeulen (37). "Zijn dochter was nog het laatste 'echte' wat over was van Elvis."

Vader Cor was een groot Elvis-fan. "Hij is bij het laatste concert van Elvis geweest, heeft meerdere keren Graceland bezocht en bezat zelfs een sjaal die gedragen is door Elvis." Cor overleed in 2021. Als ze aan haar vader denkt weet Lisa-Marie dat hij dubbele gevoelens zou hebben bij dit nieuws. "Mijn vaders hart was verscheurd geweest als hij dit nieuws gehoord zou hebben. Hij had er wel berusting in kunnen vinden dat ze nu bij haar zoon en vader is."

Cor bezocht het huis van Elvis, Graceland, meerdere keren. Ook voordat het een museum werd. "Hij raakte bevriend met de familie Presley toen hij vaak in Memphis was. Wij zitten nu ook naar foto's te kijken dat hij achter de piano van Elvis zit, zijn kleren aan heeft en zijn ringen droeg." Bij het laatste concert van Elvis kreeg hij het sjaaltje van 'The King'.