Van Kasteren hard op weg naar Dakar-winst: 'Dit mag ik niet meer weggeven'

De Duitsers zouden het een vorentscheidung noemen wat Janus van Kasteren vandaag deed. Hij pakte een halfuur op zijn concurrent Martin van den Brink en kan de eindwinst al ruiken. Verder gaan we in deze aflevering met twee Brabantse deelneemsters op pad en zijn de coureurs verbaasd over de hoogtes van de duinen. Dit en meer in Bivak Brabant Dakar.