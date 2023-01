Brand verwoest gebouw hondenschool, brandweer koelt gastank in de buurt

In de bossen aan de Achtereindsestraat in Waalre is vrijdagnacht het gebouw van hondenschool Quna afgebrand. Heel het gebouw is verloren gegaan.

Een gastank in de buurt werd voor de zekerheid gekoeld, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Extra bluswater

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Rond kwart voor een 's nachts had de brandweer het vuur onder controle. Voor het afblussen werd extra bluswater aangevoerd.

Hoe de brand in Waalre kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).