Aanrijding taxi op kruising: taxichauffeur gewond, passagiers ongedeerd

Een taxichauffeur is vrijdagnacht gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Ringbaan-West met de Bredaseweg in Tilburg. De taxi werd in de flank geraakt door een automobilist die op de Ringbaan-West reed.

De taxichauffeur had net drie passagiers opgepikt in het centrum van Tilburg en was onderweg naar de Reeshof. Ambulance

De drie passagiers raakten bij de aanrijding, die rond kwart over vier plaatsvond, niet gewond. Ook de bestuurder van de betrokken auto kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De taxichauffeur is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Verklaringen

Nadat agenten verklaringen had opgenomen van de drie passagiers zijn zij in een andere taxi naar hun plaats van bestemming gebracht. De taxi en de betrokken auto raakten bij de aanrijding zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de beide auto's getakeld en meegenomen.

De automobilist raakte de taxi in de flank (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).