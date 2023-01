Roijackers (GL) gaat voor nieuwe termijn: 'Ik ben een kind van de Staten'

Hagar Roijackers van GroenLinks stroomde halverwege de provinciale bestuursperiode in. Na 74 jaar oppositie voeren kreeg de partij ineens een heel andere verantwoordelijkheid. Eentje die ze droeg met verve. De toekomstige Statenleden hebben Roijackers nu unaniem voorgedragen als kandidaat-bestuurder in een volgend college. "Het zou mooi en eervol zijn als ik kan doorgaan op de ingeslagen weg."

Het was lastig, dat geeft ze meteen toe. Halverwege een bestuursperiode instappen, is niet ideaal. Maar als iemand dat kon, was het Roijackers, denkt ze. "Ik was natuurlijk een kind van de Staten. Een van hen, zeg maar. Er werd mij iets gegund en ik kreeg de ruimte." Een soort startbonus, waar ze het in een volgende periode zonder moet stellen. Ze heeft er vertrouwen voor teruggekregen. In het anderhalve jaar dat ze in Gedeputeerde Staten zat, wist ze er twee beleidskaders door te krijgen; 'Natuur en Water'. Daarnaast zette ze de 'Gebiedsgerichte aanpak' op poten. Tuurlijk kon ze voortbouwen op wat haar voorgangers al in gang hadden gezet, zegt ze bescheiden. Ze heeft haar stempel in elk geval stevig op de portefeuille gedrukt.

"Een bezuiniging van 10 miljoen per jaar. Leg dat maar eens uit."

Oorlogen in de luwte zou je het kunnen noemen. Waar iedereen de boze achterban van het CDA helder op het netvlies heeft, moest Roijackers op de achtergrond de strijd aanbinden met haar eigen kritische achterban. "Groene organisaties waren niet blij met de bezuinigingen die ik moest doorvoeren. Een opdracht die er al lag voordat ik gedeputeerde werd. Ga er maar aan staan, iedereen heeft de mond vol van natuur en natuurverbetering en dan kom ik met een structurele bezuiniging van 10 miljoen per jaar. Leg dat maar eens uit." Die wrijving houdt Roijackers wel scherp. "Er zit veel ongeduld bij de relatief jonge klimaatclub. Dat is goed. Zo blijf je zoeken naar wat er nog voor je in het vat zit. Onze achterban zal ons daar onvermoeibaar op wijzen. Al valt dat misschien wat minder op."

"Zie wat Brabant de afgelopen jaren heeft doorleefd en overleefd."

Dat partijen vaak hard worden afgerekend op een bestuursperiode na jaren van oppositie voeren, maakt Roijackers niet onrustig. Bijna schouderophalend wijst ze op de bestuurlijke chaos waar de provincie twee keer in belandde toen de coalitie klapte. "Als je ziet wat Brabant de afgelopen vier jaar heeft doorleefd en overleefd, dan zal dat wel meevallen." Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen scoorde GroenLinks heel goed. De partij werd in Eindhoven, Helmond en Tilburg de grootste partij. Of dat succes zich vertaalt naar een goede uitslag bij de provinciale verkiezingen op 15 maart durft Roijackers niet te zeggen. "Ook nu gaat het om betaalbare woningen, goed openbaar vervoer, bestaanszekerheid en natuurlijk een gezonde leefomgeving. De achterban in de stad moet begrijpen hoe belangrijk deze verkiezingen zijn." Maar ook al zou de uitslag goed zijn voor GL, de race is nog niet gelopen. Want dat er een kleine aardverschuiving plaats gaat vinden in Brabant, daar is iedereen het wel over eens. De opkomst van de BoerBurgerBeweging is nog maar een begin. Het zal een lang en moeilijk formatieproces worden, verwachtt Roijackers.

"Politiek is nooit veilig."