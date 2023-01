Hele nacht in de rij voor kaartje zittingsavond: ‘Dit is ook traditie’

Fanatiek of een beetje gek? Waarschijnlijk gaat dat allebei op voor liefhebbers van de zittingsavond in Luyksgestel. Ze trotseerden van vrijdag op zaterdag in een overdekt terras het gure weer om een kaartje te bemachtigen. Ze hielden vanaf vier uur 's nachts de moed erin met warme chocomel, een borrel en een potje monopoly.

De zittingsavonden in het Stekkegat zijn, net als het tonpraten, een soort cabaretavonden voorafgaand of tijdens carnaval. "Bij ons doen alleen artiesten uit het dorp mee, dat is volgens mij redelijk uniek", zegt Van Hoof. Daarnaast doen plaatselijke dansgroepen ook een voordracht. In totaal zijn er vier avonden en een middag waarop de voorstelling wordt gespeeld. Er is bij elkaar plek voor zo'n duizend bezoekers.

Ruim zeventig mensen druppelden het overdekte terras om vier uur 's nachts binnen. Vanaf zeven uur in de vroege ochtend konden zij een nummertje trekken: hoe eerder, hoe meer kans op de zittingsavond naar eigen keuze. "Er zijn een aantal avonden. De meesten willen naar de laatste, dan zijn de artiesten al helemaal ingespeeld", vertelt Will van Hoof, de voorzitter van de carnavalsvereniging Stekkeraopers.

Al jaren organiseert het Stekkegat (Luyksgestel) de traditionele zittingsavonden voorafgaand aan carnaval. Het was voor de carnavalsvereniging spannend of mensen na corona nog wel zin hadden in deze cabaretvoorstelling. Zorgen om niets, blijkt nu: fans zaten al voor de deur van het café De Drie Linden te wachten om kaarten te bemachtigen.

Een evenement op zich

Met de jas aan en een bak koffie of chocomel in de hand hielden de wachtende bezoekers zichzelf warm. Ook de prins en de adjudant waren van de partij om de wachtende mensen van een worstenbroodje en Schrobbelèr te voorzien.

"We waren hier om kwart voor vier al, omdat we straks de beste plekken willen", zegt een bezoeker. "Het opstaan was even pittig, maar nu ben ik wel goed wakker", zegt ze terwijl ze een potje Monopoly speelt aan de lange tafel. Anderen zijn met shotjes Schrobbelèr in de weer en zingen liedjes. De stemming zit er goed in.

Je zou verwachten dat in dit digitale tijdperk de kaartverkoop online zou zijn, maar inmiddels hoort het erbij om zo vroeg mogelijk met je slaapzak voor de deur te gaan liggen. Will geeft toe: "De kaartverkoop zou ook heus wel online kunnen, maar het is een mooie traditie. Mensen vinden het echt leuk. Het is een evenementje op zich.”

Corona

Waar sommigen de wekker al vroeg hebben gezet, komen anderen vanuit de stapavond meteen door naar De Drie Linden. “Veehouders die er toch vroeg uit moeten komen voor ze beginnen even een kaartje halen”, vertelt Will.

Het bestuur van de carnavalsvereniging vond het een spannend jaar: "Zou het na twee coronajaren nog wel leven onder de bewoners?" Will: “Het aantal mensen dat er nu was, is ongeveer hetzelfde als de jaren voor corona."

Ook de prins van Stekkegat, Bert Rombouts, is blij verrast met de opkomst: "Het is mooi om te zien dat iedereen hier bij elkaar is. Eindelijk mag het weer!"