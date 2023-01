Fem van Empel moet genoegen nemen met brons op NK veldrijden

Het is Fem van Empel (20) uit Sint-Michielsgestel zondag niet gelukt de Nederlandse titel veldrijden te veroveren. In Zaltbommel eindigde Van Empel als derde. De titel was voor de eveneens 20-jarige Puck Pieterse, voor haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado. Het kampioenschap in Zaltbommel werd een gevecht in de modder.

Langs de Waal waar het parcours was uitgezet, was het voor de deelnemers meer lopen dan fietsen. Terwijl ze op sommige stukken met hun fiets op de schouder tot hun enkels in de modder zakten. Vooraf golden Pieterse en Van Empel als de favorieten. Pieterse bleek al snel de sterkste op het ontzettend zware parcours.

Een gevecht in de modder was het NK veldrijden in Zaltbommel (foto: ANP / Bas Czerwinski).

Een parcours dat op het laatste moment nog werd gewijzigd. Noodzakelijk vanwege het opkomende water van de Waal door de hevige regenval van de afgelopen dagen. De organisatie haalde een brug uit het parcours, een bocht werd iets verlegd en ook de balken, normaal een kunstmatige hindernis voor de veldrijders, werden op het laatste moment weggehaald. Het parcours is door de regen al zwaar genoeg geworden, verklaarde de organisatie de aanpassingen. Marianne Vos 10e

Titelverdediger Marianne Vos (35) uit Babyloniënbroek kwam er in Zaltbommel niet aan te pas. In haar regenboogtrui eindigde Vos uiteindelijk als tiende op 6.49 minuten van de winnaar.

