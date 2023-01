Beetje winterweer op komst: 'Je kan wat sneeuwvlokjes zien dwarrelen'

Na de vele regen die zaterdag viel, ziet het weer er deze zondag een stuk vriendelijker uit. Maar er is een beetje winterweer in aantocht, vertelt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

Daarbij staat een stevige zuidwesten wind. "Die gaat in de loop van de dag nog wat verder in kracht toenemen. Af en toe kracht vijf of zes. Dat maakt het voor je gevoel wat kouder, ondanks het zonnetje."

Met het winterprikje krijgen we maandag al te maken. "Komende nacht neemt de bewolking toe en komt een lagedrukgebied dichterbij. Dat gaat echt pal over onze provincie trekken. Daar krullen allerlei banden met neerslag omheen. Het gaat een paar uur lang regenen. Maar de lucht koelt steeds verder af en ik verwacht dat je maandag wat sneeuwvlokjes uit de lucht kan zien dwarrelen als je geluk hebt."

De rest van de komende week houden we kans op neerslag. "Maar dan gaat het echt om plaatselijke buitjes." Dit kunnen volgens Roosmarijn opnieuw winterse buien zijn. "Ook dan kan er wat hagel en natte sneeuw vallen. Maar er zijn dan ook langere droge perioden en er is ruimte voor de zon. Het weerbeeld is dan echt een stuk vriendelijker dan. Overdag wordt zo'n 2 tot 4 graden. Tijdens de nachten gaan we een paar graden onder het vriespunt uitkomen. Af en toe zal er kans op wat gladheid zijn, als de weg een beetje nat is."