'Lamme Frans' wil meer carnaval in Hilversum: offensief begint in Tilburg

Carnaval op de kaart zetten in Hilversum. Het is de missie van 3FM-dj Rob Janssen, bij liefhebbers van carnaval beter bekend als Lamme Frans. "Carnaval is het grootste volksfeest van Nederland. Toch is er bij de publieke omroep in Hilversum maar heel weinig aandacht voor", stelt Janssen zondag in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Iets waar hij als ambassadeur van het carnaval bij de publieke omroep verandering in wil brengen. "De publieke omroep is er voor het hele land. Dus ook voor de mensen die carnaval vieren", geeft Janssen aan. En dat betekent volgens hem dat er in Hilversum méér aandacht voor carnaval moet zijn dan louter het jaarlijkse bericht dat het feest in het zuiden van het land weer is losgebarsten. Feestje in 013

Een opdracht die Janssen en zijn radiomaat bij 3FM in de ochtend, Wijnand Speelman, heel serieus hebben genomen. Vrijdagavond 10 februari tellen de twee namelijk live op 3FM af naar de carnavalsweek met een speciale carnavalsuitzending: de Rob & Wijnand Carnaval Countdown. Dat gebeurt vanuit de grote zaal van 013 in Tilburg waar ze met drieduizend carnavalsvierders een feestje gaan bouwen. Dat betekent carnavalsartiesten, carnavalsmuziek en dweilorkesten, zónder hinderlijke onderbrekingen van andersoortige artiesten. Iets waar de zendercoördinator volgens Janssen volledig achter staat. En dat is inderdaad wel eens anders geweest, zo beaamt hij. Bekijk hier het hele gesprek met Rob Janssen in KRAAK terug: