Overleden Lieuwe Westra blijft voor ploeggenoot Traksel altijd 'Het Beest'

Voormalig wielrenner en wielercommentator Bobbie Traksel uit Rucphen kende de zaterdag overleden wielrenner Lieuwe Westra (40) goed. De twee brachten als jonge renners veel uren samen door op de fiets, en later ook als ploeggenoten de Vacansoleil-wielerploeg. Het lichaam van Westra werd aangetroffen bij een bedrijfspand in Zwaagwijk in Noord-Holland.

In december 2021 was Westra in Spanje toen profrenster Amy Pieters zwaar ten val kwam. Door de val raakte ze lange tijd in coma. "Hij was als eerste ter plekke bij die val, sindsdien ging het bergafwaarts met hem. Alle herinneringen aan de val met Stig kwamen weer terug."

"Westra stopte met fietsen na een grote valpartij in het peloton in de ronde van België", legt Traksel uit in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune. "Stig Broeckx heeft daarbij toen lang in coma gelegen en Lieuwe lag ernaast. Dat heeft hem mentaal veel pijn gedaan."

Toch is dit wel een scenario waar Traksel al langer voor vreesde. "Ik denk dat ik weleens tussen neus en lippen door tegen mijn vrouw heb gezegd dat dit een risico was." Het moeilijkste voor Traksel was dan ook dat Westra geen hulp wilde. "Dat is frustrerend van alle kanten. Hij heeft dingen meegemaakt en kon die niet van zich afzetten."

'Het Beest', zoals de bijnaam van Westra luidde, was open over zijn depressies. Hij was volgens Traksel een tijdje aan de beterende hand. "Hij kreeg een nieuwe relatie en startte een bedrijf dat fietsvakanties in Spanje organiseert. Dat gaf hem echt veel energie. Maar afgelopen jaar liep zijn tweede huwelijk stuk en viel hij weer terug in oude gewoontes. Het laatste halfjaar wilde hij gewoon niet meer geholpen worden."

De problemen waar 'Het Beest' mee kampte zijn volgens Traksel een afspiegeling van de maatschappij. "Ook in de 'gewone' maatschappij kampen veel mensen met problemen, maar voelen ze zich soms te groot om hulp te vragen." Dat is volgens Traksel een kwalijke zaak.

Traksel hoopt vooral dat mensen zich Westra altijd als 'Het Beest' blijven herinneren. "Toen we 15 jaar oud waren, reden we een wedstrijd in de Ardennen. Toen we Limburg binnen reden en hij uit het raam keek dacht hij al: 'dit zijn bergen', we waren toen nog niet eens in de Ardennen. Later rijdt hij daar een tijdrit waar hij bijna de hele Sky-ploeg omver rijdt. Laten we proberen om Lieuwe op die manier te herinneren."

Heb jij vragen over zelfdoding? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl.