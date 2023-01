PSV verspeelt diep in blessuretijd voorsprong bij Fortuna: 2-2

PSV blijft slecht presteren in de Eredivisie. Na een nederlaag tegen AZ (0-1) en een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (0-0), pakte het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij ook in Limburg bij Fortuna Sittard niet 3 punten. Het werd 2-2 door een late gelijkmaker van Burak Yilmaz, die diep in blessuretijd een strafschop benutte voor Fortuna.

PSV profiteerde zo wederom niet van het puntenverlies van Ajax tegen FC Twente (0-0) en blijft op de vierde plaats staan. Over drie weken wacht de uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord in De Kuip.

Noni Madueke deed gewoon mee bij PSV. Chelsea heeft interesse in de 20-jarige buitenspeler, maar tot dusverre deden de Londenaren nog geen concreet bod. PSV raakte eerder deze transferperiode Cody Gakpo al kwijt aan Liverpool. Het vertrek van de topscorer is goed zichtbaar.

Kans op kans

In de eerste helft creëerden de Eindhovenaren kans op kans, maar de bal wilde er niet in. De Kroatische doelman Ivor Pandur onderscheidde zich met goede reddingen op twee inzetten van Anwar El Ghazi (de vervanger van Gakpo) en een kopbal van Luuk de Jong.

Ook Xavi Simons en Madueke waren dicht bij de openingstreffer. Twaalf doelpogingen leverden geen treffer op. Fortuna gaf PSV een les in effectiviteit. De eerste kans, in de blessuretijd van de eerste helft, leidde direct tot een doelpunt.

Na een dieptepass was spits Yilmaz net iets eerder bij de bal dan keeper Walter Benítez. Yilmaz schoot tegen hem aan, waarna Iñigo Córdoba in de rebound scoorde: 1-0.

Rode kaart Fortuna

PSV miste in de beginfase van de tweede helft via Simons nog een grote kans en werd daarna geholpen door Dogan Erdogan. De middenvelder kwam in de 57e minuut met zijn voet hoog in op het bovenbeen van De Jong en kreeg van scheidsrechter Jochem Kamphuis direct rood.

Met elf man had Fortuna het al lastig met PSV en met een man minder werd de druk op het doel nog groter. Van Nistelrooij bracht middenvelders Guus Til en Joey Veerman in de ploeg en de gelijkmaker viel al snel. Simons kopte in de 65e minuut raak uit een voorzet van rechtsback Jordan Teze.

Middenvelder Ibrahim Sangaré schoot PSV een kwartier voor tijd van dichtbij op voorsprong (1-2). Daarmee leek het duel beslist. PSV miste nog een aantal goede kansen en gaf Fortuna diep in blessuretijd alsnog de gelegenheid langszij te komen. Na een overtreding van Til benutte Yilmaz een penalty.