Weggeefkast voor zorgpersoneel om te overleven: 'Is een taboe'

Werknemers van zorginstelling Savant Sonnehove in Someren die het niet breed hebben, kunnen sinds vorige week gratis voedingswaren of verzorgingsproducten halen uit een geschonken 'weggeefkast'. Dit om een beetje beter in hun onderhoud te kunnen voorzien. Het idee kwam van Wilbert Linders van de cliëntenraad van Savant.

"Ik las vorig jaar dat een zorginstelling in België dit deed", vertelt Wilbert. "Vervolgens ben ik hier eens over gaan nadenken. Je hebt heel veel mensen die deeltijdwerken binnen Savant en mensen die alleen zijn. Die hebben vaak een dusdanig inkomen, al heeft het niet altijd met het loon te maken, dat ze het in deze dure tijden niet gemakkelijk hebben. Alleen kamp je in deze situatie met een bepaald taboe. Daarop heb ik dit idee ingebracht bij de centrale cliëntenraad. Daarin zitten de voorzitters van de verschillende woonzorginstellingen en zij vonden dit een goed idee."

Privacy

Er is van tevoren niet gecheckt of werknemers van Savant daadwerkelijk behoefte hebben aan deze hulp. Een bewuste keuze, vanwege de privacy.

"Er zit verder niks aan vast. Iedereen kan hieruit meenemen wat 'ie wil. Er wordt ook geen controle op uitgeoefend. Er wordt alleen om de zoveel tijd gekeken of er nog voldoende spullen in zitten. We hebben de weggeefkast geplaatst bij de sleutelkasten waar werknemers een paar keer per dag komen. Het is dus gemakkelijk voor hen om daar naar binnen te lopen. Ze kunnen de producten dan eenvoudig in hun tas stoppen. We wilden de kast eerst ergens boven in het gebouw neerzetten, maar dan sta je in het zicht. Dat is niet prettig voor mensen die iets uit die kast willen meenemen."

Pilot

De kast is gedoneerd door een voorzitter van een onderdeel van Savant. "Die nam afscheid, hoorde van dit idee en wilde graag zo'n kast schenken. Eind vorige week werd de kast gebracht en ben ik boodschappen gaan doen. Ik krijg jaarlijks voor mijn vrijwilligerswerk honderd euro van Savant. Die heb ik hier beschikbaar voor gesteld. De vertrekkende bestuurder van Savant had zelf nog 25 euro geschonken. De gekochte boodschappen heb ik in de kast geplaatst in de hoop dat dit gaat functioneren. Het is een pilot. Loopt dit bij ons, dan gaan we het verder bij Savant uitzetten."

Iedereen die iets wil doneren, kan dit doen. Ook mensen die niet bij Savant werken. Er is geen lijst met producten die gekocht moeten worden. Maar Wilbert heeft wel een tip: "Ik denk aan levensmiddelen. Dat zijn toch vrij dure producten. Ik denk verder aan verzorgingsproducten die je snel laat liggen wanneer je het niet zo breed hebt: tandpasta, douche- en toiletartikelen. Koffie is ook zo'n product dat gigantisch duur is geworden."

Mensen die liever geld doneren, kunnen ook daarvoor kiezen. Er loopt een crowdfundingsactie. "Dan zorg ik dat de nodige producten gekocht worden. Ik ga na afloop ook netjes aantonen waaraan al het geld precies besteed is. Zodat er niks aan de strijkstok blijft hangen."

Druppel

Het is niet de bedoeling dat inwoners van Someren en omgeving die het financieel ook niet makkelijk hebben komen aankloppen voor dingen uit de Savant-weggeefkast. "Het is in principe voor het Savant-personeel bedoeld", legt Wilbert uit. "De kast staat ook niet op een plek die makkelijk toegankelijk is voor buitenstaanders. De deur van deze ruimte gaat alleen open met een zogenoemde 'druppel'. Niet iedereen kan er zomaar binnenlopen."