Dit kun je doen als honden vechten, maar pas op voor je eigen veiligheid

Dwergpoedel Wolfje werd vorige week het slachtoffer van een roedel husky's. Tijdens een wandeling op de Vrachelse Heide bij Oosterhout werd de dwergpoedel doodgebeten door de Husky’s, waarbij de oppas van het hondje ook gewond raakte. Wat kun je als baasje doen als jouw hond wordt aangevallen? En is het te voorkomen? We vroegen het twee deskundigen.

Er zijn verschillende dingen om rekening mee te houden. Volgens hondengedragstherapeut Marilyn van Dommelen hebben baasjes niet altijd genoeg kennis over hun dier. "Ze kijken vaak door een roze bril naar hun hond. Onbedoeld schatten ze situaties daardoor niet goed in." Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat baasjes gedrag dat op het randje zit niet herkennen.

Grommen hoort bij spelen

Van Dommelen vindt het belangrijk dat baasjes leren de 'taal' van hun hond te begrijpen: "Daar komt veel bij kijken, maar het is zó belangrijk. Als je je hond begrijpt, kun je onprettige situaties herkennen en incidenten voorkomen." Zo weet je bijvoorbeeld wanneer je je hond in veiligheid moet brengen, bijvoorbeeld door uit de weg te gaan. "Grommen kan ook bij spelen horen en is niet per se altijd een teken van conflict."

Ook hondengedragstherapeut Michelle Post benadrukt de noodzaak van een goede opvoeding: “Er wordt vaak naar bepaalde rassen gewezen, maar het ligt eraan hoe de hond is gesocialiseerd en getraind. Een puppy denkt niet: later als ik groot ben, ga ik andere honden verscheuren.”

Aanvallen

Als je ziet dat er andere honden aan komen en een aanval op jouw hond dreigt, kun je die het beste optillen Als je hond al in de groep zit, kun je proberen om hem eruit te halen en ver van de andere honden te houden. “Maar je moet ook oog houden voor je eigen veiligheid.”

Veel vaker komt het voor dat twee honden met elkaar vechten, of dat één hond een andere aanvalt. “Dan moet je de hond die bijt optillen aan de halsband zodat de poten van de grond komen. Zodra de aanvaller naar lucht hapt, draai je hem weg. Daarna moet je de honden van elkaar weghouden.”

Als de aanvaller je hond bijt en daarna zijn kaken niet van elkaar haalt, moet je een stok tussen de kaken zien te steken en de bek open wrikken. “Maar je moet nooit aan de hond gaan trekken, want dan loopt de gebeten hond kans op scheurwonden.

Wolfje

Een aanval van een groep op één hond, komt volgens Post maar zelden voor. “Bij de dwergpoedel en de husky's lijkt er sprake van een ‘hanging up'. Dan gaat de groep los op één hond en stoppen ze niet tot het slachtoffer dood is. Zo'n klein hondje heeft dan geen schijn van kans.”

LEES OOK:

Dwergpoedel Wolfje doodgebeten door sledehonden: 'Niet meer te redden'

Gerrits husky's beten hondje Wolfje dood: 'Hij sprong zo tussen ze in'