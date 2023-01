Van Nistelrooij is te vroeg hoofdtrainer geworden, zegt René van de Kerkhof

Een blamage. Zo betitelt clubicoon René van de Kerkhof het gelijke spel van PSV tegen Fortuna Sittard. Volgens René geven te veel belangrijke spelers niet thuis, worden er veel te veel kansen gemist en speelde PSV de wedstrijd dom uit. "Die wedstrijd moet je gewoon uitspelen en je moet niet met zijn allen op jacht naar de 3-1. Eigenlijk moeten er spelers opstaan die dat snappen, maar dat gebeurt niet. En vanaf de bank komt dat signaal ook niet."

In de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant is René kritisch over de technische staf. "Maar eigenlijk is het Ruud zijn schuld niet. Hij heeft zelf bij de clubleiding aangegeven dat het nog te vroeg was om hoofdtrainer te worden maar daar hebben ze niet naar geluisterd. Van Nistelrooij had beter een of twee jaar assistent moeten zijn. In plaats daarvan zetten ze Fred Rutten naast hem. Daar was ik vroeger al niet kapot van en nu nog steeds niet."