Knalgele rook na brand op zonnepark, zo komt dat

Het was een verontrustend beeld bij zonnepark Lungendonk in Lierop, waar zondagmiddag brand uitbrak. Grote gele wolken trokken vervolgens de lucht in. De Veiligheidsregio liet al snel weten dat er geen gevaar was voor de omgeving, maar toch rijst de vraag: wat zijn de risico's van de zonnepanelen thuis op het dak?

Het leek haast alsof een groep fanatieke NAC-supporters een stel knalgele Bengaalse fakkels had ontstoken. Nou is een normale rookwolk al zorgelijk, maar de dampen die zondag vrijkwamen in Lierop, leken wel erg giftig. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is die kleur logisch te verklaren. "De brand ontstond in de installatie van het zonnepark. En dan met name in de schakelkasten en bekabeling. Daar heb je kunststoffen als PVC en isolatiemateriaal, maar ook metalen. De samenstelling van die brandende materialen zorgt voor de kleur van de rook."

"Rook bevat áltijd gevaarlijke stoffen."

Toch is het niet zo dat een bepaalde kleur ook meteen betekent dat er extra gevaren op de loer liggen. "Rook bevat altijd schadelijke stoffen", vertelt de woordvoerder. Het hangt dus eerder af van hoevéél schadelijke stoffen er vrijkomen. Dat viel op het zonnepark afgelopen weekend mee. "We hebben geen specifieke metingen gedaan, omdat de concentratie van de rook relatief laag was en er in het rookverspreidingsgebied geen mensen waren."

Hoewel de brand dus niet specifiek bij een van de zonnepanelen ontstond, kon het vuur zich wel snel verspreiden doordat alle panelen met elkaar verbonden zijn. Nu steeds meer daken van huizen ook vol worden met de energiebronnen, is de logische vraag: moeten we ons zorgen maken? "Nee", stelt de woordvoerder ons gerust. "Als je zonnepanelen zijn aangesloten door een erkend installateur niet. Net als bij een meterkast of cv-ketel is er altijd kans op brand, maar die is bij zonnepanelen niet groter dan bij andere elektrische apparaten."

"Het brengt risico's met zich mee. Denk aan vallende panelen of delen onder spanning."

Dan bestaat er ook nog het geluid dat branden met zonnepanelen lastiger te blussen zouden zijn. Ook dat is volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio niet per se het geval. "Het brengt inderdaad specifieke risico's met zich mee. Denk aan vallende panelen. Of delen die onder spanning blijven staan. Maar als brandweer zijn we daar op voorbereid." Afgelopen zomer kwam Brandweer Nederland bijvoorbeeld nog met de zogeheten 'Handreiking Incidentbestrijding Zonnepanelen’, specifiek voor dit type branden. Hieronder zie je hoe brandweer het vuur onder controle kreeg.