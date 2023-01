Man urenlang ontvoerd en bedreigd met mes: zo zien de daders eruit

Urenlang in een auto ontvoerd worden terwijl je bedreigd wordt met een kapmes. Voor een man uit Tilburg werd die nachtmerrie eind november werkelijkheid. Vier mannen ontvoerden hem in een auto en beroofden hem van zijn geld. De politie is op zoek naar de daders en toont maandagavond beelden.

De man stond op maandag 21 november rond zes uur ’s avonds op het Verdiplein in Tilburg toen hij een harde klap tegen zijn hoofd kreeg. Hij werd door twee mannen een auto in gedwongen en vanaf dat moment begon voor hem een helse rit door Brabant. Helse autorit

Terwijl de auto langs Waalwijk, Den Bosch en Eindhoven reed, werd de man urenlang vastgehouden en bedreigd met een groot kapmes. De vier mannen die in de auto zaten, wilden zijn bankgegevens en pincode en dreigden dat ze zijn kinderen iets zouden aandoen of hem zouden vermoorden als hij ze dat niet gaf. Toen de man uiteindelijk deed wat ze van hem vroegen, pinden de daders tot twee keer toe geld met zijn pinpas. Na veel bedreigingen en angstige momenten eindigde de rit uiteindelijk weer in Tilburg op een parkeerplaats aan de Kalverstraat. Daar werd de man de auto uitgezet. Op camerabeelden is te zien dat de daders geld pinnen. De politie toont die beelden maandag in Bureau Brabant en hoopt zo dat getuigen of mensen met tips zich melden.