Wedstrijd Jong PSV afgelast vanwege kletsnat veld

De wedstrijd tussen Jong PSV en VVV-Venlo gaat maandagavond niet door. Vanwege de vele regenval in de afgelopen dagen is het veld van sportcomplex De Herdgang in Eindhoven onbespeelbaar geworden.

De KNVB heeft daarom besloten het duel te verplaatsen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Jong PSV staat in het klassement van de Keuken Kampioen Divisie op de dertiende plaats, VVV op plek zes. Maandagavond staan er ook nog wedstrijden van Brabantse clubs in de eerste divisie op het programma: FC Eindhoven - FC Den Bosch en TOP Oss - Jong AZ. Die gaan vooralsnog wel door.