6 tips om van Blue Monday een blije maandag te maken

De derde maandag van het jaar wordt gezien als Blue Monday: de meest deprimerende dag van het jaar. Maar bij Omroep Brabant Radio doen we het anders en bombarderen we vandaag is het Blije Maandag. Luisteraars van Omroep Brabant Radio delen hun tips om deze dag door te komen.

Blue Monday zou zo’n dramadag zijn omdat goede voornemens net mislukt zijn, de vakanties nog ver weg zijn en omdat het weer zo grijs en grauw is. Dingen waar je niet blij van wordt. Maar waar word je dan wel blij van?

1. De lach van een baby

Carolien raadt aan om naar een lachende baby te luisteren. “Dat geluid is zo puur”, appt ze naar de radio. “Je gaat er zelf automatisch ook van glimlachen!” Geen baby in de buurt? Het internet staat gelukkig vol met filmpjes van lachende baby’s.

2. Hondendag

Meerdere luisteraars worden blij van honden. Jacqueline wordt blij van haar ‘altijd vrolijke’ hond Abel en Sjannette wordt gelukkig van trouwe viervoeters die door plassen regen rennen. Ga dus lekker een goed rondje lopen met je hond, of met de hond van de buren of je tante. Geen hond in de buurt? Ga naar een parkje of weiland en kijk naar spelende dieren.

3. Doe wat goeds voor een ander

Peter Paul tipt dat je kleine gebaren kunt maken naar een ander. Laat iemand eens voor je instappen in de trein, houd de deur open voor de voetganger achter je of trakteer een wandelaar op een mooie glimlach. “Vaak zul je zien dat je een glimlach retour krijgt en dat geeft je een geweldig gevoel!”

4. De natuur in

Trotseer de regen en de wind en ga lekker naar het bos of de heide. De frisse buitenlucht is goed voor je, tipt Bosmens Basje. “Zo lekker puur!” En mooi meegenomen: je zit niet in een muffe kantoorruimte met tl-balken, maar in het zonlicht. Misschien met een wolkje ervoor, maar dat is nog altijd beter dan niks.

5. Nederwiet

Paul uit Aarle-Rixtel weet wel hoe hij deze depressieve dag doorkomt. “Ik rook straks een heerlijk jointje, daar word ik heel vrolijk van en dat is de bedoeling!” En hij zet er meteen een muziekje bij op: “Nederwiet van Doe Maar is ook wel een heel lekker plaatje om dan meteen te draaien.”

6. Ga lachen!

Lachen werkt aanstekelijk, dat is algemeen bekend. Als de ander lacht, ga je zelf ook, of krijg je op zijn minst een glimlach op je gezicht. Dat is ook het idee van lachyoga: er begint iemand met lachen (echt of neplachen maakt niet uit) en de rest doet vanzelf mee. Geen zin in een workshop? Van het filmpje op onze Instagram-pagina word je al heel blij.