Hoogwatergolf in de Maas zorgt de komende dagen voor natte uiterwaarden

De vele regenval van afgelopen week heeft niet voor problemen gezorgd in onze provincie. Vandaag valt nog wel wat neerslag, maar Waterschap Brabantse Delta is langzaam aan het afschalen. Wel komt er nog een hoogwatergolf in de Maas. Daardoor lopen uiterwaarden langs die rivier komende dagen waarschijnlijk vol.

“Het heftigste deel lijkt wel voorbij. Vandaag valt nog zo’n 10 millimeter regen, maar dat stelt niet zo heel veel voor. We gaan langzaam afschalen”, zegt een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta. “Er zijn geen problemen geweest. Maar dat betekent niet dat we het niet druk hadden. Veel collega’s hebben hun handen eraan vol gehad.” Pompen

Zo zijn op enkele plekken noodpompen geplaatst, om water weg te pompen. Ook zijn veel stuwen omhoog gezet. “Op die manier proberen we zoveel mogelijk water vast te houden. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dan heeft het water extra tijd om de grond in te trekken. Het grondwaterpeil wordt dan hoger.” Dat niveau is op veel plekken inmiddels op peil, na gortdroge periodes van vorig jaar. "We staan er beter voor dan vorig jaar", oordeelt de woordvoerder van Brabantse Delta. Ook bij Waterschap Aa en Maas hadden ze het enorm druk met de hoge waterstanden. Zo zijn op sommige plekken, langs het Drongelens Kanaal en de Maas, stukken zeil aan dijken vastgemaakt. Daar is het gras nog niet hoog genoeg na dijkwerkzaamheden. Op die manier moet worden voorkomen dat delen van dijken wegspoelen. Waterschap Rivierenland zette in Hank en Werkendam extra pompen in om water weg te halen. Uiterwaarden

Het wordt komende dagen droger en daardoor zullen de waterstanden wat zakken. Maar dat is buiten de Maas gerekend. Woensdag wordt bij Land van Cuijk, waar de Maas onze provincie in stroomt, het hoogste waterpeil verwacht. Dit is vooral regenwater dat in de Ardennen en in Limburg is gevallen en zo naar de Noordzee stroomt. Hierdoor lopen op sommige plekken de uiterwaarden vol, meldt Rijkswaterstaat. Maar tot veel overlast zal dit niet leiden. Overstromingen zijn niet aan de orde, zegt Rijkswaterstaat. Desondanks houdt Waterschap Brabantse Delta een oogje in het zeil: “We houden de waterstanden op de Maas extra in de gaten.”