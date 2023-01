Wachten op privacy instellingen... Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Honderden leerlingen op straat na ontruiming scholen door gaslek

Twee scholen en meerdere huizen zijn maandagmiddag ontruimd aan de Mendelssohnlaan in Breda. Bij graafwerkzaamheden aan de Ruiterboslaan is een gaslek ontstaan. De brandweer verwacht dat het nog enkele uren duurt voordat het lek gedicht is.

Het gaslek werd iets voor halfvier gemeld. De brandweer doet metingen en netbeheerder Enexis is aanwezig om het lek te dichten. Volgens een 112-correspondent stonden zo'n tweehonderd leerlingen op straat. De veiligheidsregio meldt rond kwart voor vijf dat de meeste leerlingen inmiddels naar huis zijn. De brandweer heeft bij meerdere huizen aangebeld om de bewoners uit huis te halen. Ze zijn gevraagd om uit de buurt van het gebied te blijven, tot het lek is gedicht. Ook is een vrouw met auto en al de straat uitgeduwd door de brandweer, zodat ze haar auto niet hoefde te starten in de buurt van het gaslek.