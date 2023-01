Ruime zege FC Eindhoven op FC Den Bosch, TOP Oss onderuit tegen Jong AZ

Faris Hammouti(l. FC Den Bosch) probeert Jasper Dahlhaus (r. FC Eindhoven) af te troeven (Foto: Orange Pictures) Thomas Beekman en Arthur Allemeersch van TOP Oss in duel met Zico Buurmeester (Jong AZ) – foto: Orange Pictures. Volgende Vorige 1/2 Faris Hammouti(l. FC Den Bosch) probeert Jasper Dahlhaus (r. FC Eindhoven) af te troeven (Foto: Orange Pictures)

In de Keuken Kampioen Divisie is TOP Oss er niet in geslaagd om Jong AZ te verslaan. In Oss werd het 1-3 voor de Alkmaarse ploeg. FC Eindhoven won met ruime cijfers van FC Den Bosch. De ploeg van trainer Rob Penders staat na de overwinning op de derde plaats.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 4-1

FC Eindhoven boekte een ruime 4-1 overwinning op FC Den Bosch. Halverwege stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de vijfde minuut opende Evan Rottier de score. Een kwartier later gevolgd door een doelpunt van Naoufal Bannis, 2-0. Kort voor rust kwamen de bezoekers na een fraaie aanval op 2-1. Het doelpunt werd gemaakt door Ryan Leijten. Vijf minuten na rust kopte Charles-Andreas Brym het derde Eindhovense doelpunt achter doelman Wouter van der Steen, 3-1. In blessuretijd schoot Lamine Diaby-Fadiga op aangeven van Brym de 4-1 eindstand op het scorebord.

