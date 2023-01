Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Jongeman neergestoken op veldje in woonwijk na ruzie

Een jongeman heeft meerdere steekwonden opgelopen bij een ruzie aan de Orthensedonk in Den Bosch. Dat gebeurde op een veldje in de wijk. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan.

De ruzie begon nadat er een steen tegen of door een ruit was gegooid bij een huis verderop in de wijk. Een jongvolwassene werd in zijn rug gestoken. Hij zou niet zwaargewond zijn geraakt, wel lag er veel bloed op straat. Een andere betrokkene, volgens buurtbewoners een broer van de neergestoken man, raakte gewond bij de vechtpartij. Ook hij raakte niet levensbedreigend gewond.