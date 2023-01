Straalbezopen mannen laten pony achter op terras midden in Den Bosch

Twee straalbezopen mannen van 30 en 44 jaar hebben maandagavond een pony op een terras in het centrum van Den Bosch vastgeknoopt en achtergelaten. Hoe ze aan de pony kwamen, is nog een groot raadsel. "De mannen konden geen zinnig antwoord geven over waar het dier vandaan kwam", zegt Ans van Kollenburg van de dierenambulance.

De dierenambulance kreeg maandagavond een melding van het Grand Café Carras in de Karrenstraat in Den Bosch. De mannen hadden daar gegeten en waren ladderzat geworden. "Ze hebben blijkbaar een pony op het terras vastgeknoopt. Het was een shetlander of minipony", vertelt Van Kollenburg.

Mogelijk is het dier gestolen. "De politie heeft de mannen aan de tand gevoeld, maar er kwam weinig zinnigs uit. Ze moeten eerst maar eens hun roes uitslapen. De politie heeft hun gegevens neemt later weer contact met ze op." Op Facebook wordt een oproep geplaatst, in de hoop dat iemand de pony herkent.

De dierenambulance werd gebeld om de pony op te komen halen. "Mijn collega's Eric en Joke waren aanwezig. Maar wij hebben zelf geen trailer. Hokazo, een bevriende dierenambulance uit Uden, is daarom met een trailer komen assisteren."

Het dier is inmiddels opgehaald en naar de opvang van Hokazo gebracht. Volgens Van Kollenburg gaat het goed met de pony. Hij heeft wat wortels gekregen en heeft niets aan de stunt overgehouden. "Maar dit is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dat begrijpt ieder normaal denkend mens wel."