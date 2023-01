Monument voor verongelukte Jurre en Mees (18): 'Belangrijk voor jongeren'

Aan de Quayweg In Ledeacker is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan Jurre en Mees. De twee 18-jarige jongens uit Rijkevoort en Gennep kwamen in augustus op deze weg om het leven toen zij daar met een auto over de kop sloegen. Twee andere vrienden overleefden het ongeval.

Langs de weg ligt nu een grote zwerfkei met de namen Jurre en Mees en de datum van het ongeluk, 26 augustus 2022. Initiatiefnemer van het monument is Natasja, de moeder van Jurre. “De burgemeester van Land van Cuijk had ons als ouders een brief gestuurd na het ongeluk. Daarin liet hij weten dat we hem altijd konden bereiken als hij iets voor ons kon doen. Toen heb ik hem gebeld met verzoek om een monument op de plek van het ongeluk.”

Voor de komst van het officiële monument was er een tijdelijke gedenkplek op de plek van het ongeluk. “Maar dat was veel te gevaarlijk, zo vlak langs een doorgaande weg”, vertelt Natasja. “Nu is de gedenkplek verhuisd naar de andere kant van de weg. Daar is een fietspad en een picknicktafel. Dat is een stuk veiliger. Alles wat op de oude plek lag, hebben de vrienden meeverhuisd naar de nieuwe plek. Inclusief het kruisje dat de opa van Jurre heeft gemaakt.”

De vier jongens van 18 en 19 waren in de vroege ochtend van vrijdag 26 augustus onderweg terug naar huis. Twee jongens woonden in Rijkevoort, de anderen in Sint Anthonis en Gennep. Kort voor het ongeluk was een vijfde vriend afgezet in Landhorst.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, heeft de politie nooit meer kunnen achterhalen. Op de rechte weg is hun auto over de kop geslagen. Twee van de vrienden kwamen om het leven en de twee anderen weten niet meer wat er is gebeurd.

Jurre en Mees waren niet alleen vrienden, maar runden sinds een paar maanden ook samen een bedrijf. “Jurre en Mees kenden elkaar al jaren en waren beiden dol op scooters. Altijd maar sleutelen en zo. En daarom waren ze in april samen een scooterbedrijf begonnen in Bruchem.”