Jongeren gooien stenen naar varkens en vernielen moestuin buurtboerderij

Eigenaars van een buurtboerderij aan de Rielsedijk in Eindhoven zijn op zoek naar drie jongeren die de zwijnen hebben mishandeld en vernielingen hebben aangericht. De vandalen zijn vastgelegd op camera. De beelden worden op social media volop gedeeld.

Volgens Robin Meulen, een van de beheerders van buurtmoestijn Phood Pharm, waren de jongeren zeker anderhalve week iedere dag op het terrein. Daar werden ze vastgelegd door een camera, die is bedoeld om de zwijnen in de gaten houden.

De vernielingen zorgen online voor grote verontwaardiging. Op Facebook is de post met het filmpje al meer dan 160 keer gedeeld.

Ook de groep vrijwilligers die de tuin onderhoudt, is er helemaal klaar mee. "We beheren deze moestuin samen met de buurt en we willen dat dit ophoudt", vertelt Meulen. "Daarom hopen we dat iemand de jongeren herkent."

Ook de politie doet mee aan de zoektocht, vertelt hij. "De agent zei dat we de beelden maar moesten delen." Tips kunnen worden gemeld bij de politie.