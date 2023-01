Agnes krijgt deel van gekapte boom als herinnering aan haar overleden man

Agnes Arts en haar kinderen moesten even slikken toen ze te horen kregen dat de boom naast hun huis in Schijndel gekapt zou worden. De overleden vader van het gezin stond er mee op de foto en ineens bleek de boom zo toch dierbaarder dan gedacht. Agnes schreef daarom een brief naar de gemeente in de hoop dat ze nog een tastbare herinnering konden krijgen. En dat lukte.

Al veertig jaar lang wonen Agnes Arts en haar gezin in de Zonnebloemstraat in Schijndel. De bomen die ook al die jaren in de straat staan, deden hun niet zoveel. Totdat hun vader en man in april 2021 overleed. “We denken een hartstilstand, maar zeker weten doe je dat nooit”, vertelt Agnes. “Hij was pas 62 en had nog een heel leven voor zich.”

"Ik bedacht dat als we nog iets tastbaars wilden hebben, we snel moesten zijn."

Kort voor zijn plotselinge overlijden had het gezin een fotoreportage laten maken bij het huis. Op een van die foto’s staat Antoon knuffelend met de boom. “Dat vonden we zo’n schitterende foto, dat we die uiteindelijk op de gedachteniskaart hebben gezet”, vertelt ze. Toen het gezin te horen kreeg dat de straat gerenoveerd zou worden en daarbij alle bomen tegen de vlakte zouden gaan, schrokken ze. “Voor de kinderen heeft die boom heel veel betekenis gekregen omdat hun vader daarmee op de foto staat. Toen bedacht ik dat als we nog iets tastbaars wilden hebben, we snel moesten zijn.”

De dag dat de boom gekapt werd (Foto: eigen beeld)

Agnes besloot de gemeente een brief te schrijven met de vraag of ze een deel van de boom konden krijgen. Daar wilde de gemeente wel aan meewerken. Vorige week werd de boom gekapt. "Alle werklieden wisten wat er zou gaan gebeuren, dus dat was ook voor hen heel bijzonder.” Van de stam van de boom werden elf schijven gezaagd, die het gezin mocht hebben. “Voor alle kinderen en zijn broer en zussen een schijf.”

“Hij had dit geweldig gevonden. Antoon hield van dit soort dingen."

Antoon was een echte kunstenaar. Hij schreef gedichten, schilderde, maakte muziek en was groot fan van Vincent Van Gogh. “Hij nam zelfs een stukje hedra mee van het graf in Auvers, dat hij later in onze tuin plantte. Dat was volgens Antoon de manier om het dichtst bij Van Gogh te kunnen komen. We grapten daarom altijd dat hij ooit hetzelfde graf zou krijgen.” Agnes voegde de daad bij het woord en zocht na Antoons overlijden contact met de Vincent van Gogh stichting, zodat ze het graf volledig na konden maken. De schijf van 'Antoons' boom ligt daar vanaf nu ook bij. “Hij had dit geweldig gevonden”, zegt Agnes trots. “Antoon hield van dit soort dingen. Hij heeft een kunstenaarsgraf en zou het helemaal leuk hebben gevonden dat de kinderen er nu ook nog iets tastbaars aan overhouden.”