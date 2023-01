Chef Soldaat leert kinderen een Leutig Lesje over carnaval

Over een kleine vier weken barst carnaval los. Hoewel Brabantse kinderen carnaval met de paplepel ingegeven krijgen, kan het geen kwaad om bijgespijkerd te worden. Chef Soldaat maakte een heus lespakket voor kinderen op de basisschool over carnaval. Volg een paar van deze Leutige Lesjes en carnaval kan beginnen.

"Veel mensen denken bij carnaval aan bier drinken. Maar er zit veel meer achter. Dat wil ik graag aan de Brabantse kinderen vertellen, in een aantal zogenaamde Leutige Lesjes", vertelt Chef Soldaat in het tv-programma Brabant Vandaag. Hij is de bedenker van het lespakket.

Weten de Brabantse kinderen dan te weinig over carnaval? "Op basisscholen schiet het er nog weleens bij in. Ik wil de juffen en de meesters uitdagen om er iets mee te gaan doen. Ik ben ervan overtuigd dat carnaval met dit lespakket echt gaat leven in de klas."

Volgens Chef Soldaat gaat het met carnaval hartstikke goed in Brabant. "Dat hoef ik niemand uit te leggen. Ik vind het leuk om aan de kinderen net iets meer uit te leggen over carnaval, bijvoorbeeld over de achtergrond of tradities. Volgens mij kan dat nooit kwaad."

Chef Soldaat vertelt dat het lespakket bestaat uit drie Leutige Lessen, inclusief video's. De lessen gaan over het ontstaan van carnaval, het maken van carnavalsmuziek en het bouwen van carnavalswagens. "Bij de laatste les gaan we ook naar een bouwhal waar carnavalswagens worden gebouwd. Ik hoop dat kinderen enthousiast worden om ook een wagen te bouwen en dan zelf kunnen meelopen in de optocht. Dat zou leutig zijn."