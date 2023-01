Garage en auto in vlammen op: bewoner (93) stond op punt auto te verkopen

Aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel is brand uitgebroken in een elektrische auto in een garage naast een huis. Zowel van de auto als de garage is weinig over. Extra pijnlijk: de 93-jarige bewoner van het huis stond op het punt de auto te verkopen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De brandweer was met meerdere bluswagens aanwezig en had moeite het vuur onder controle te krijgen. De vlammen trokken de aandacht van veel buurtbewoners. Vermoedelijk is de brand ontstaan doordat de auto aan de acculader lag. De bewoner van het pand, een 93-jarige man, werd gecontroleerd in een toegesnelde ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Net verkopen

De oudere man ontdekte de brand zelf. Hij wilde de accu volledig opladen zodat hij de auto later naar de garage kon brengen. Daar zou hij een bod op de auto krijgen. Dat plan gaat nu logischerwijze niet meer door.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.