Code geel voor gladheid vanwege sneeuw: 'Kan even blijven liggen'

Het KNMI waarschuwt dat het woensdagnacht glad kan worden op de weg vanwege sneeuw- en hagelbuien die op komst zijn. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

Overdag zien we deze woensdag behoorlijk vaak de zon, net zoals dinsdag. "Daarbij zijn er wel wat wolkjes. Het wordt een graad of 4", vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza woensdagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma 'WAKKER!'. "In de middag trekt de wind aan. Dus als je naar buiten gaat: een dikke jas is wel nodig."

"Als er sneeuw valt, kan die eventjes blijven liggen."

Met de winterse buien krijgen we in de loop van de avond te maken. "Die trekken vanaf de Noordzee over het land. De temperatuur bevindt zich dan dichtbij nul. Dus mocht er wat sneeuw vallen, zou die heel eventjes kunnen blijven liggen. Maar vergeleken met de rest van Nederland krijgt onze provincie maar weinig met deze buien te maken." Johnny denkt dat het oosten van Brabant, lokaal, de grootste kans op sneeuw op heeft. "Maar ik zou er niet heel veel hoop op hebben. Misschien valt het net tegen en blijft het bij een dun laagje op de auto's. Wel is er kans op gladheid, omdat het aan het eind van de nacht wat opklaart. Dan moet je oppassen voor bevroren natte weggedeelten."

"In het weekend wordt het overdag behoorlijk zonnig."