Bijna 8 ton aan boetes voor appen achter het stuur: 'Schrikbarend veel'

Tijdens de twintig dagen dat er het afgelopen jaar gecontroleerd werd op verkeersovertredingen, zijn volgens een politiewoordvoerder 'enorm veel overtredingen' geconstateerd door de politie-eenheden Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant, de provincie en Rijkswaterstaat. Met stip op één stond het gebruik van een smartphone achter het stuur. Ruim 2200 weggebruikers kregen een boete van 359 euro: een totaal van 789.800 euro.

Het doel van deze actie, met de naam 'Ogen op de weg', is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er werd gecontroleerd met een zogenoemde MONOcam en vanuit een rijdende touringcar.

Ruim 75 procent

Wanneer agenten vanuit deze bus een overtreding constateerden, nam een ander politieteam in een volgauto het werk van hen over. De overtreder werd vervolgens stopgezet. "Juist dan kan goed het gesprek plaatsvinden over de gevaren van afleiding in het verkeer. Zodat mensen beseffen dat dit gevaar niet alleen geldt voor de bestuurder maar ook voor medeweggebruikers."

Meer dan 75 procent van het totaal aantal uitgeschreven bekeuringen werd uitgedeeld vanwege afleiding in het verkeer. Daarnaast werden boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een autogordel, te hard rijden en het negeren van de wegmarkering en matrixborden.

Vervolg in 2023

Volgens de politie laat het aantal verkeersovertredingen opnieuw zien dat acties zoals deze hard nodig zijn. “We zien dat nog te veel weggebruikers bezig zijn met allerlei andere zaken dan zich enkel op de weg te focussen. Daarom gaat deze actie zeer waarschijnlijk een vervolg krijgen in 2023."

Zo gaat de politie vanuit een touringcar te werk om appende bestuurders op de bon te slingeren.