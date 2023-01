Trein ramt truck: chauffeur zag 3 verkeersborden over het hoofd

De ravage was enorm, toen een trein op 26 februari 2020 een vrachtwagen ramde in Berkel-Enschot. De 53-jarige chauffeur uit Oudenbosch miste drie verkeersborden waarop stond dat zijn combinatie te lang was om over de spoorwegovergang te rijden. Door sneeuw en ijs kwam hij vast te zitten, waarna een botsing onvermijdelijk was. "Wonder boven wonder raakte niemand gewond", zei de rechter donderdagmiddag.

De enorme crash is de trucker niet in de koude kleren gaan zitten. Dat is wel duidelijk als de rechter de vrachtwagenchauffeur donderdagmiddag vraagt hoe het met hem gaat. De man is een binnenvetter en ook in de rechtbank van Breda laat hij weinig los. Na het ongeluk heeft hij vanwege psychische klachten een hele poos niet gereden. Met zijn armen over elkaar maakt de man in de zittingszaal een gespannen indruk. Wat is er precies gebeurd op die ijskoude woensdag, wil de rechter van de verdachte weten. De chauffeur vertelt dat hij die ochtend met een lading boompjes onderweg is naar een kwekerij. Bij een kruising wordt hij naar eigen zeggen door een verkeersregelaar naar rechts gestuurd, omdat er wegwerkzaamheden zijn.

"Mijn banden slipten door alle sneeuw en ijs op de weg."

Zijn TomTom corrigeert de route automatisch en de man volgt die. Maar bij een spoorwegovergang in Berkel-Enschot gaat het gruwelijk mis. Volgens de navigatie moet hij eroverheen. Maar als de trucker dat doet, komt hij vast te zitten. De vrachtwagen kan geen kant meer op. "Ik probeerde nog naar voren en naar achteren te rijden. Maar mijn banden slipten door alle sneeuw en ijs op de weg. Er was geen beweging meer in te krijgen", zegt de chauffeur. "Toen de bellen van de overgang rinkelden, sprong ik eruit." Het gevolg: de met volle kracht remmende trein ramt de cabine. De chauffeur en de machinist blijven ongedeerd, net als alle treinpassagiers. "Een klein wonder", noemt de rechter dat. De financiële schade is flink: 150.000 euro aan materieel en 150.000 euro door vertragingen. Die is deels vergoed door de verzekering van het transportbedrijf waar de chauffeur voor werkt. Maar daar draait het deze middag niet om. Volgens de aanklager gaat het over de verkeersovertreding voorafgaand aan het ongeluk. "De man negeerde drie verkeersborden. Daarop stond telkens dat zijn vrachtwagencombinatie te lang was voor deze overgang. Hij had er ook voor kunnen kiezen rechtdoor te rijden", zegt de officier van justitie. Hij eist daarom een boete van 1000 euro en een voorwaardelijke rijontzegging.

"U hoefde daar niet per se over het spoor en u heeft de verkeersborden gemist."

De chauffeur ontkent die borden te hebben genegeerd. "Ik heb ze niet gezien. Misschien zijn ze door de sneeuw niet zichtbaar geweest", meent hij. Bovendien speelt de verkeersregelaar een belangrijke rol, betoogt advocaat Barry van de Luijtgaarden. Die had hem niet in de richting van de spoorwegovergang moeten dirigeren. "De chauffeur volgde alleen maar zijn aanwijzingen", vindt de raadsman. De rechter heeft daar begrip voor. Tegelijkertijd vindt hij dat de chauffeur een andere inschatting had moeten maken. "U hoefde daar niet per se over het spoor en u heeft de verkeersborden gemist. Dat is u aan te rekenen." Maar mede door de psychische klachten en omdat de zaak pas na drie jaar voor de rechter komt, is de straf mild. De chauffeur krijgt een voorwaardelijke boete van 300 euro met een proeftijd van twee maanden.