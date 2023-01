Hyena ontsnapt in de Beekse Bergen, park tijdelijk ontruimd

In safaripark de Beekse Bergen is woensdagmiddag een hyena ontsnapt uit het verblijf. Het hek van het verblijf zakte naar beneden nadat er een grote zware tak bovenop viel. Een van de hyena's greep op dat moment haar kans en sprong over het hek heen.

Dat gebeurde rond twee uur 's middags. Volgens woordvoerder Linda Engels kwam het dier in een soort dienstterrein terecht. "Dat ligt tussen verschillende dierenverblijven in en is geen gebied waar bezoekers komen", legt ze uit. Een verzorger merkte de hyena vrij snel op en verdoofde het dier met een verdovingspijl.

Park korte tijd ontruimd

De bezoekers werden uit voorzorg direct geëvacueerd. Volgens Engels is dat altijd het protocol, wanneer een dier ontsnapt. Ook als het dier niet in het park zelf rondloopt.

De bezoekers zijn in een van de restaurants ondergebracht, totdat de hyena weer terug in het verblijf was. Volgens Engels hebben ze daar maximaal een uurtje gezeten en is er niemand in gevaar geweest.

De hyena is uiteindelijk naar het nachtverblijf gebracht en is is inmiddels weer wakker. Het tweede buitenverblijf blijft gesloten totdat het hek is gemaakt. "Er is nog een groot buitenverblijf waar ze nu rondlopen. In het andere deel kunnen de hyena's niet komen", aldus Engels.