Hond langere tijd opgesloten in geparkeerde bestelauto in Oss

De Dierenambulance in Oss kwam woensdag in actie na een melding dat een hond al langere tijd in een geparkeerde bestelauto zat. Volgens de melder stond het voertuig met de hond een week geleden ook al op dezelfde plek. Iemand liet toen een briefje bij de bestelauto achter: 'Het is dan geen hartje zomer, maar een hond hoort nooit in een auto!'.

Volgens degene die de Dierenambulance waarschuwde, stond de bestelauto met de hond na een tijd nog steeds op dezelfde plek. Daarop werd een team naar de parkeerplaats gestuurd om te kijken hoe het met het dier gaat. Volgens de Dierenambulance lijkt het er niet op dat het beestje een week alleen in de bestelauto heeft gezeten. De politie heeft onderzoek gedaan. Daaruit kwam naar voren dat de hond slechts een enkel uurtje met voedsel en water alleen in de auto heeft gezeten.

Iemand liet een week geleden al een briefje achter (Foto: Facebook)

Hond achter raam van auto (Foto: Facebook)