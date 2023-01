Geweld en agressie in het ziekenhuis, maar aangifte blijft vaak uit

Verpleegkundige Arjan van den Broek heeft al vaker een 'tikje' gekregen, zoals hij zelf zegt. Een wat verhullende term voor het slaan, schoppen en bedreigen door boze patiënten, hun familie of vrienden. De medewerker van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom is niet snel meer verrast. Maar aangifte doen van deze agressie vinden hij en zijn collega's in de zorg lastig. De Tweede Kamer wil dat daarom makkelijker en lonender maken voor zorgpersoneel.

"Regelrechte intimidatie door families, op de intensive care tijdens de coronacrisis. Mensen die het niet eens waren met het COVID-beleid of het stoppen van een behandeling. Na de coronapandemie is het uitgaansleven weer hervat en gaat de agressie op de werkvloer verder. De uitspattingen op de spoedeisende hulp, echt geweld met slaan en schoppen, maakt veel indruk." Arjan van den Broek vertelt tamelijk nuchter over zijn ervaringen. Toch heeft de agressie een grote impact op het zorgpersoneel. In een enquête van beroepsorganisatie NU'91, samen met het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau (WNL), zegt 92 procent van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met verbale of fysieke agressie. En volgens Artsenfederatie KNMG is in die periode een kwart van de artsen bedreigd of geïntimideerd. KNMG-voorzitter Héman benadrukte woensdag dat agressie invloed heeft op de gezondheidszorg en dat zulke incidenten er zelfs toe kunnen leiden dat artsen stoppen met hun vak.

Van den Broek: "Mensen beginnen met heel gericht te vragen: wat is jouw naam en wat doe jij hier? En daarna wordt zo'n gesprek steeds minder aangenaam. 'Als het nog lang duurt dan breken we de boel hier af'. Of ze 'weten mij of mijn kinderen wel te vinden'. Dan escaleert het op een gegeven moment en wil je wel eens een tikje meekrijgen."

De verpleegkundige zal niet snel aangifte doen. "Het is best wel gedoe. Het kost je veel tijd en moeite. Het kan ook niet anoniem. Dat maakt het vervelend omdat de agressie meestal gepaard gaat met bedreiging. Dan wil je niet met naam en toenaam in een aangifte staan. Je hebt toch wel angst voor de gevolgen. Ik zou willen dat de politiek het mogelijk maakt dat werkgevers namens ons aangifte kunnen doen. Zodat wij volledig anoniem blijven. Dat het minder tijd en moeite kost om aangifte te doen. Dat we niet bang hoeven te zijn." Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt deze wens van de zorgmedewerkers vervuld. Vrijwel alle partijen in de Kamer zijn het erover eens dat aangifte nu te ingewikkeld is. Als het eenvoudiger wordt, zal er vaker aangifte worden gedaan. Dat moet ook de kans groter maken dat de dader wordt gestraft.

