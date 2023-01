Trainer Peter Hyballa keert terug bij NAC Breda

De Duitse trainer Peter Hyballa keert terug als trainer bij NAC. Dat laat de Bredase club woensdag weten. De verbintenis van Hyballa loopt tot en met het einde van het seizoen. NAC heeft daarna een optie om zijn contract te verlengen.

De 47-jarige Duitser volgt de onlangs vertrokken Robert Molenaar op. Hyballa was in 2020 al eens gedurende vijf maanden trainer in Breda, waar hij populair was bij spelers en publiek. Hij moest echter vertrekken na een meningsverschil met technisch manager Tom van den Abbeele.

Hyballa werkte in Nederland eerder ook als hoofdtrainer bij NEC. "De stad Breda is nooit uit mijn gedachten geweest, dat is bekend, heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken", zegt hij over zijn nieuwe aanstelling in Breda.

Behalen play offs

"Ik vond het echt bijzonder dat Pierre van Hooijdonk me belde voor deze functie bij de club. Voor nu is het voor mij meteen volle bak erop. Het behalen van de play-offs is het grote doel en verder komen in de beker is uiteraard ook van groot belang. Ik begin er graag aan, omdat je bij NAC nooit alleen staat in zo'n situatie. Je hebt thuis altijd een heel stadion achter je, ik verheug me daar op."

Hyballa begint zaterdag bij NAC. Lokhoff is vrijdag tijdens de uitwedstrijd tegen TOP Oss nog de eindverantwoordelijke.

Aanvaller Elias Mar Ómarsson transfervrij

Eerder op de dag maakte NAC Breda al de komst van de IJslander Elias Mar Ómarsson bekend. De 28-jarige aanvaller komt transfervrij over van het Franse Nîmes Olympique. Ómarsson tekende een contract voor anderhalf jaar met de optie voor nog een jaar. De aanvaller moet nog wel medisch worden gekeurd.

Woensdag werd het doorlopende contract van Ómarsson bij Olympique Nîmes ontbonden. Hierdoor kan NAC de aanvallende versterking transfervrij aantrekken.