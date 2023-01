Uitslaande brand in huis in de binnenstad van Roosendaal

In de Vughtstraat in Roosendaal woedt woensdagavond een uitslaande brand. Het vuur brak uit rond kwart voor acht. Vanwege de ligging van het oude pand dichtbij de binnenstad is de brand uit voorzorg opgeschaald naar een grote brand.

De brand woedt nog op de begane grond van het oud hoekpand. Volgens de Veiligheidsregio is er een mogelijkheid dat het ook in het plafond brandt. De brandweer bestrijdt het vuur met een hoogwerker. Mensen die last hebben van de rook krijgen van de Veiligheidsregio het advies om ramen en deuren te sluiten en eventueel de ventilatie uit te schakelen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

