Verkeer uren vast door sneeuwval, drukste ochtendspits in jaren

Een laagje sneeuw van een paar centimeter heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct gezorgd in Brabant. In Midden-Brabant, maar vooral in de regio Eindhoven stond het verkeer overal muurvast. Ondertussen zijn de files wat afgenomen.

Op de Brabantse binnenwegen maar ook de snelwegen ligt een aardige laag sneeuw en er wordt langzaam gereden. Rond kwart voor negen werden er in en rond Brabant 76 files gemeld met een totale lengte van 422 km.

Drukste ochtendspits in jaren

Deze ochtendspits is de drukste sinds 2019, meldt Rijkswaterstaat. Om tien voor acht stond er bijna 690 kilometer file in Nederland, vooral in het zuiden. Er werden vertragingen gemeld tot anderhalf uur.

De ANWB, die ook de N-wegen meetelt, meldde om acht uur rond de 800 kilometer file. De verkeersdienst zag dat het vooral in het zuiden van het land druk was door het winterse weer. "In de Randstad was het zelfs iets rustiger dan normaal", aldus een woordvoerder.

In de vroege donderdagochtend is het gaan sneeuwen in Midden- en Oost-Brabant. Er viel op sommige plekken een paar centimeter sneeuw. Richting de kust viel vooral regen.

Muurvast rond Eindhoven

De regio Eindhoven kleurde de hele ochtend helemaal rood op de filekaart. Alle wegen naar Eindhoven stonden muurvast. Op de A2 bij knooppunt Ekkersweijer schaarde in alle vroegte een vrachtwagen.

Ook de regio Tilburg had te maken met veel overlast. In en om de stad stond het vast en de A58 van Tilburg naar Eindhoven was één lange file.

Ook op de A50 tussen Oss en Eindhoven stonden lange files net als op de A67.